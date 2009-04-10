Ціни на соціально значимі товари поповзли вгору

Скасування дії постанови Кабінету Міністрів України про порядок декларування оптово-роздрібних цін одразу ж призвело до зростання цін на соціально значимі товари. Про це заявила в інтерв’ю тижневику «Коментарі» начальник Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України Наталія НЕМОДРУК. І хоча, за її словами, зростання цін на цю групу товарів склало всього 1-5%, це досить тривожний дзвінок.

Постанова КМУ про порядок декларування оптово-роздрібних цін, пояснила керівник Держцініспекції, дозволяла стримувати ціни на соціальні продукти, до яких належать хліб, борошно, макаронні вироби, крупи (рис, пшоно, гречана й манна), цукор, яловичина, свинина, м’ясо птиці, варені ковбасні вироби, молоко, сир, сметана, масло вершкове, рослинне масло, яйця курячі.

На доказ цього вона навела такі дані: з вересня 2008 р. по березень 2009 р. темпи росту цін склали: на борошно пшеничне - 0,3%, молоко — 11,9%, сметану — 8,6%, сир — 9%, яловичину — 3,7%, ковбасу варену першого сорту — 7,8%. Для порівняння: за аналогічний період (вересень — березень) 2007–2008 років борошно пшеничне подорожчало на 42,4%, молоко — на 24,3%, сметана — на 18,5%, сир — на 11,3%, яловичина — на 23,9%, ковбаса варена першого сорту — на 11,5%.

Н.НЕМОДРУК висловила припущення, що за кілька місяців Президент України Віктор ЮЩЕНКО, можливо, скасує призупинення дії постанови КМУ щодо продуктів харчування, як це було у випадку з аналогічною постановою з ліками. Адже, відзначила вона, законність постанови Кабміну підтверджена рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 лютого 2009 року. Втім, за цей час ціни можуть зрости і їх складно буде повернути до попереднього рівня.

Як приклад, Н.НЕМОДРУК навела ситуацію з цінами на ліки.

«(…) за два з половиною місяці відсутності цінового регулювання лікарські препарати подорожчали у 2–3 рази. І попри те, що сьогодні ціни на них знову регулюються, зниження до колишнього рівня так і не відбулося», - зауважила вона.

За словами Н.НЕМОДРУК, більшість підприємців нічого не мають проти обґрунтованого регулювання цін.

«Порушників із загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності, з якими ми працюємо, менше половини. При цьому лише 30% справ доходить до суду. В 70% випадків підприємці воліють заплатити штраф і не вплутуватися в судові позови. Коли йдеться про штрафні санкції у розмірі 10–15 тис. грн., проблем не виникає. Коли ж рахунок іде на мільйони, компанії, звичайно, намагаються їх заперечувати», - пояснила начальник Державної інспекції з контролю над цінами Міністерства економіки України.