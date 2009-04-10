Потяги стануть зручніші для людей з особливими потребами

Цього року залізничники планують придбати ще 10 спеціалізованих вагонів для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізници».

Згідно з повідомленням, сьогодні залізницями України вже курсують 19 таких вагонів: на Донецькій, Львівській, Одеській і Південно-західній залізницях — по 3 вагони; на Придніпровській — 5 і на Південній — 2 вагони.

У перспективі «Укрзалізниця» планує до складу всіх 60 фірмових потягів включити пасажирські вагони, пристосовані для перевезення пасажирів з особливими потребами.

Крім того, «Укрзалізниця» продовжує благодійну акцію з безкоштовного перевезення дітей-інвалідів у віці до 16 років.