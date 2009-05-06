В Україні інфляція у квітні проти березня склала 0,9%

Інфляція в квітні поточного року, у порівнянні з показником березня, склав 0,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

При цьому вона відзначила існуючу в країні позитивну тенденцію зниження рівня інфляції.

Як повідомляє Держкомстат, інфляція у квітні по відношенню до березня склала 0,9%, з початку року – 6,9%.

Разом з тим, зростання цін виробників промислової продукції в квітні по відношенню до березня склало 0,4%, з початку року – 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в березні до лютого 2009 року зафіксована інфляція на рівні 1,4%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

У Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в березні в порівнянні з лютим т.г. склав 1,1%, в березні до березня 2008 року – 12,8%.

Зростання індексу цін виробників промислової продукції в березні до грудня 2008 року склало 3,1%, в січні-березні 2009 року до аналогічного періоду 2008 року – 17,3%.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники по спаду ВВП для України на 2009 р. з 6% до 8% і поліпшив прогноз по інфляції – з 17% до 16,8%. В той же час прогноз по ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз по інфляції – до 10%.