У Києві заборонять в’їзд у Гідропарк і на Труханів острів

Київська міська державна адміністрація має намір заборонити в`їзд автомобілів на територію парку культури й відпочинку "Гідропарк" і Труханового острова.

Про це сказано у розпорядженні Київміськадміністрації.

У зв`язку з цим міськадміністрація доручила комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" установити пункти пропуску в місцях в`їзду машин на територію Гідропарку й Труханового острова й розширити зону паркування на прилягаючих до них територіях.

За наявності пропусків на зазначені території може в`їжджати транспорт суб`єктів підприємництва, які там працюють, а також машини швидкої допомоги, правоохоронних органів, пожежники під час виконання службових обов`язків.

Мета введення заборони - організація комфортного відпочинку киян, упорядкування руху автотранспорту, запобігання виникненню пожеж і несанкціонованих смітників.

Як повідомлялося, у квітні 2007 року Дніпровська райдержадміністрація ініціювала введення плати за в`їзд автомобілів на територію Гідропарку.

У березні 2007 року містобудівна рада Києва схвалила детальний план території Гідропарку з орієнтовною вартістю проекту 596,6 млн. гривень. Проект передбачав прокладання на території парку інженерних комунікацій, вартість цих робіт становитиме 130 млн гривень, будівництво пішохідної алеї, спортивної зали, дитячого комплексу, паркінгу на 2,4 тис машиномісць.

Нагадаємо, нещодавно влада Києва облаштувала 40 зон відпочинку у міських та приміських лісопаркових господарствах столиці для зручності відпочинку під час травневих свят.

За матеріалами ТСН