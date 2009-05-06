ТМ «ФЛІНТ» розширила лінійку смаків

Виробник сухариків ТМ «ФЛІНТ» розширив асортиментну лінійку новими смаками - «шинка з гірчицею» та «яловичина з чилі».

Зазначається, що ТМ «ФЛІНТ» представлена в Україні, Казахстані, Білорусі, Молдові та Росії, і для кожного з регіонів компанія намагається запропонувати продукт, що відповідає національним смакам та традиціям. Так, спеціально для України розроблений смак «шинка с гірчицею», а для Казахстану – «яловичина з чилі»

Новинки з’являться на рику на початку травня.

Довідка УНІАН. «СНЕК-ЕКСПОРТ» - один з найбільших виробників снеків, входить до корпорації S.I.GROUP.

Продукція представлена ТМ «Козацька розвага»; ТМ «Флінт»; ТМ «Мачо»; ТМ «Морские», а також ТМ «FanNut», «Red Pistachio; «FITTO»; «SEMKI» та «KartoFan».

Продукція ТМ «Флінт» представлена у Молдові, Казахстані, Росії, Болгарії, США, Ізраїлі.