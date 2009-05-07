Honda Ukraine у І кварталі скоротила продажі на 61%

Офіційний імпортер третього за величиною японського автовиробника Honda Motor Co. в Україні - компанія Honda Ukraine через мережу своїх ділерів у січні-березні цього року скоротила продажі нових автомобілів Honda різних модифікацій на 60,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, до 927 штук.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що у березні продажі нових автомобілів Honda різних модифікацій скоротилися на 68,9%, у порівнянні з березнем 2008 року, до 246 штук.

Довідка УНІАН. 1 червня 2006 року європейський підрозділ Honda Motor Co. - Honda Motor Europe Ltd. - оголосив про відкриття в Україні 100%-ної дочірньої компанії Honda Ukraine LLC з капіталом 3 млн. євро.

Раніше, з 1992 р. по 2006 р., автомобільний напрям Honda був представлений в Україні дистриб`ютором.

Компанія має в Україні 21 дилера.