“Кримський Винний Дім” збільшив виробництво ігристих вин

ДП «Кримський Винний Дім» за підсумками 2008 р. збільшив виробництво ігристих вин ТМ «OREANDA» на 40,1% у порівнянні з 2007 р. – до 149 тис. дал.

Про це повідомила у прес-службі компанії.

Довідка УНІАН. Вина ТМ «OREANDA» виготовляються на ДП "Кримський Винний Дім", одному з найбільших підприємств виноробної галузі України. Підприємство володіє повним циклом виробництва вин. Площа власних виноградників складає 1,4 тис. га.

З 2007 року ДП "Кримський Винний Дім" входить у найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛГЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод"; ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).