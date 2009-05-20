ДАІ відкриє страховикам свої бази даних ДТП

З 20 травня всі страхові компанії (СК) України, які є членами Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ), зможуть отримати доступ до бази даних дорожньо-транспортних подій Державтоінспекції (ДАІ).

Як повідомив заступник генерального директора МТСБУ Іван ГУМІНСЬКІЙ, це необхідно для оперативного отримання інформації про ДТП і прискорення процесу виплат страхових відшкодувань, пише газета «Комерсант Україна» (№ 81 від 20 травня).

І.Гумінській розповів, що у разі дорожньо-транспортної події співробітники ДАІ обробляють подані учасниками ДТП матеріали і документи. На їх підставі формується картка ДТП, яка вноситься до бази. На основі цієї картки формується інформаційна довідка про подію.

З сьогоднішнього дня СК зможуть безкоштовно і оперативно одержувати інформацію про ДТП при врегулюванні страхових випадків обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників. Форми довідки з місця події і картки розроблялися три роки, а про намір запровадити нову схему роботи в МТСБУ заявляли ще рік тому.

"Зараз ми хочемо все це відпрацювати на практиці", - сказав І.ГУМІНСЬКІЙ. Він також повідомив, що в МТСБУ вже надійшли заявки на отримання доступу до бази даних ДАІ від 12 страховиків з 90 членів бюро.

Очікується, що нововведення прискорить процес виплат страхових відшкодувань потерпілим, але зрозуміти, наскільки схема ефективна, можна буде тільки через один-два місяця. "Якщо на руках у клієнта є картка, довідка і решта всіх документів, а компанія не виплачує – з такими страховиками потрібно прощатися і просити Держфінпослуг припинити їх ліцензію на цей вид діяльності", - вважає І. ГУМІНСКИЙ.

За даними МТСБУ, у 37 з 90 СК показник рівня врегулювання значно нижчий, ніж у середньому у всіх членів бюро. Десять компаній врегульовують менше 50% подій, а 7 компаній – від 18% до 26%. За чотири місяці цього року в МТСБУ вже надійшло 345 скарг на 59 компаній. З них 264 скарги стосуються затягування термінів розгляду подій. Проте самі страховики не обіцяють прискорення виплат. "Якщо не буде зрозуміла причина аварії, розгляд затягне виплати. Якщо ж буде якась фальсифікація, це відразу буде видно, а за цим слідує відмова", - говорить голова наглядової ради СК "Страхові традиції" Дмитро ГОНЧАРОВ.

На думку голови правління СК "Аска" Олександра СОСІСА, для прискорення процесу врегулювання необхідно, щоби при складанні документів чітко визначався винуватець ДТП. "Якщо у цій базі буде визначений винуватець, тоді це допоможе. А якщо не буде, то страхові компанії чекатимуть рішення суду або для прискорення процесу будуть за матеріалами події визначати винного самі", – сказав він.