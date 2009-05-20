Пиво подорожчає на 25 коп.

Пиво може подорожчати на 0,2-0,25 грн. у разі підвищення акцизу на нього до 0,54 грн.

Таку думку, відповідаючи на питання журналіста УНІАН, висловив почесний президент компанії «Оболонь», одного з найбільших національних виробників пива і безалкогольних напоїв, Олександр СЛОБОДЯН.

«У разі підвищення акцизу на пиво ціна на нього підвищиться, можливо, на 20-25 копійок, що приведе до скорочення попиту на цей продукт і зниження його виробництва», - сказав А.СЛОБОДЯН.

За його словами, скорочення попиту на пиво приведе також до скорочення попиту на сировину, зокрема на солод, ячмінь, хміль і т.д. «Пивна галузь виробляє кінцевий продукт, і одне робоче місце у пивній галузі забезпечує 15-20 робочих місць на підприємствах інфраструктури. При скороченні робочих місць в пивній галузі скорочуються робочі місця в інших галузях», - підкреслив А.СЛОБОДЯН, пояснивши, що, наприклад, завод з виробництва пляшок споживає пісок, кальціновану соду, енергоресурси і т.д. «Це позначиться і на цих підприємствах. Ці ланцюги виробництва зменшуватимуть свої можливості. А це теж робочі місця і податки. Тобто в кінцевому результаті програє бюджет держави», - додав він.

За його словами, пивна галузь з минулого року переживає кризу, оскільки з червня 2008 року почалося щомісячне падіння об`ємів виробництва в пивній галузі до відповідного періоду минулого року. «Ми всі переживаємо кризу, нам дуже часто не вистачає оборотних коштів, практично неможливо узяти кредит в банках», - відзначив А.СЛОБОДЯН.

На його думку, коли країна і світ переживають фінансову кризу, збільшувати податкове навантаження на виробника неправильно. «Я вбачаю у цьому спроби всякими шляхами залатати дірки в бюджеті держави, але це крок не на перспективу, а в нікуди», - сказав він.

Нагадаємо, у середині травня Кабінет міністрів схвалив законопроект, яким запропонував Верховній Раді збільшити ставки акцизного збору на пиво на 74%, – з 0,31 грн. за літр до 0,54 грн. за літр. За словами в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, від збільшення акцизу на пиво уряд планує залучити у бюджет 260-280 млн. грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 6 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.