Імпорт масла в Україну збільшився у 103 рази

В Україні, так само як і у Європі, загострюються проблеми цінового характеру на молочному ринку, зумовлені падінням попиту. Про це повідомив керівник проектів Української аграрної конфедерації Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Світові ціни на окремі молочні продукти впали до історичного рівня і прогнозується подальше їх падіння на 10-15%. Цінова тенденція на масло виглядає наступним чином: у жовтні 2007 року - 3,3 тис. євро/тонна, у квітні 2008 р. – 2,7 тис. євро /тонна, у квітні 2009 р. – 2,2 тис. євро/тонна.

Середній рівень ціни імпортованого в Україну масла та жиру у березні 2009 року складав 2,8 тис. дол./тонна, що становить лише 37% рівня березня 2008 р (7,5 тис. дол./тонна).

У першому кварталі 2009 року було імпортовано 6,9 тис. тонн масла та жирів, що більше показника відповідного періоду у 103 рази. В результаті доля імпорту у загальному обсязі пропозиції масла на внутрішньому ринку збільшилась від 0,5% у 2008 році до 40% у поточному.

Якщо така тенденція зберігатиметься, то Україну закидають імпортним маслом і вітчизняним виробникам, у кращому випадку, залишиться лише пакувати імпортну продукцію.

Як і прогнозували експерти УАК, зауважив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, відбулось значне скорочення обсягів поставок молока на переробні підприємства. Так, за перший квартал 2009 року обсяги поставок сирого молока знизились на 21%, відповідно до минулорічного показника. Зокрема, по сільськогосподарських підприємствах цей показник збільшився на 9%, а по господарствах населення та інших господарчих структурах – зменшився відповідно на 35% та 34%.

Логічно припустити, що значно зросли обсяги реалізації молока на ринках та місцях концентрації населення, - зауважив експерт.

Багаті європейські країни, за словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, у кризовий період підтримують власних виробників, у тому числі виробників молочної продукції шляхом експортних дотацій та товарних інтервенцій для підтримки рівня цін та надання виробникам молока та молочних продуктів можливості подальшої роботи. Одночасно уряди цих країн вживають цивілізованих заходів щодо обмеження імпорту цієї продукції.

У Росії також розглядається можливість проведення державних товарних інтервенцій та підвищення імпортних ставок на молочну продукцію.

Україна, у зв’язку із членством у СОТ, відмовилась від впровадження експортних дотацій і підвищення імпортного мита для неї буде проблематичним. Рівень державної підтримки, з огляду на обмеження коштів державного бюджету, значно обмежений.

Отже, вітчизняні виробники сирого молока та молокопереробні підприємства залишились сам на сам з проблемами світового масштабу. Вітчизняний молочний ринок у повному обсязі відчуває негативні наслідки кризи, причому як зовнішні так і внутрішні.

До того ж Уряд планує відновити практику адміністративного втручання у функціонування продовольчого ринку шляхом надання повноважень місцевим органам влади обмеження рентабельності та торговельних надбавок, що негативно вплине на ефективність роботи підприємств аграрного сектору, у тому числі молокопереробної промисловості.