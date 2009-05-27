Київ. Молочна продукція українських виробників безпечна для споживання. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН завідувачка лабораторією інструментальних досліджень Технологічного інституту молока і м`яса Української академії аграрних наук, кандидат біологічних наук Гузель НАСИРОВА.

За її словами, у травні Іститут провів дослідження молочної продукції декількох торгівельних марок, зокрема, було досліджено 8 зразків молока жирністю 2,5% і 9 зразків сметани жирністю 15%.

За інформацією Г.НАСИРОВОЇ, результати досліджень показали, що більшість продукції відповідає нормативним вимогам. «Результати дослідження показали, що в цілому якість досліджуваних зразків відповідає вимогам нормативної документації», – відзначила фахівець.

Згідно із висновками експертів, найкращі результати з тестованих торгівельних марок продемонстрували: молоко «Українське» (ТМ «Простоквашино») і сметана ТМ «Простоквашино», «Кремез» і «Веселий молочник».

Проте в половині досліджених зразків молока обсемененість мікроорганізмами перевищувала допустимі норми. «Тому молоко краще кип`ятити», – додала Г.НАСИРОВА. При цьому вона відмовилася назвати торгову марку, в якій було виявлено відхилення. А в досліджуваних зразках сметани, за словами фахівця, вміст молочнокислих бактерій був навіть вищий за мінімальні норми, що робить цей продукт не тільки безпечним, а й корисним для здоров`я.

При цьому фахівець підкреслила, що проблема молокопереробної промисловості – у відсутності якісної сировинної бази, а також перевірок з боку держави. «Якби підприємства знали, що держава проводить дослідження, вони б більше уваги приділяли якості продукції», – додала Г.НАСИРОВА.

Досліджувалася продукція ТМ «Гурманика», «Кремез», «Молочар», «Простоквашино», «Слов‘яночка», «ФАНИ», «Щодня», «Яготинське», «President».