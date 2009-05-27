РФ забороняє ввезення свинини з Японії

Россільгоспнагляд вводить обмеження на постачання у РФ свинини і продуктів її переробки, що не пройшли термічну обробку, з ряду префектур Японії у зв`язку з виявленими випадками грипу А/H1N1 серед жителів цієї країни, повідомляє РІА Новини.

"У зв`язку ыз виявленням у Японії випадків інфікування людей вірусом грипу А/H1N1 до особливого розпорядження забороняється ввезення до Росії живих свиней, свинини і продуктів її переробки, що не пройшли термічну переробку з префектур Японії Осака, Хего, Сига, що віднесені до другої зони ризику", - йдеться у прес-релізі. Як наголошується, температура переробки продукції із свинини, що постачається у РФ, має бути не нижче 80ºС, час обробки - не менш ніж 30 хвилин. Заборона поширюється на продукцію, вироблену і упаковану після 20 травня 2009 року, уточнюють у Россільгоспнагляді.