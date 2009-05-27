Мінпраці створить соціальний контактний центр

У Міністерстві праці та соціальної політики буде створено соціальний контактний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці Людмила ДЕНІСОВА сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні на засіданні уряду ухвалено рішення про створення соціального контактного центру, який забезпечуватиме безпосередній зв`язок між громадянами, підприємствами, установами та організаціями, суб`єктами підприємницької діяльності, органами місцевого самоврядування і центральними органами виконавчої влади», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

«Ця держустанова буде підпорядкована Мінпраці й координуватиме діяльність із питань звернення громадян», - сказала Л.ДЕНІСОВА.