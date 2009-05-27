КМДА розробляє програму «Столична якість»
Місто створить лабораторію якості
Київська міська державна адміністрація розробляє програму «Столична якість».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила заступник голови КМДА Людмила ДЕНИСЮК.
«Розробляємо зараз потрібну і перспективну програму «Столична якість». Я думаю, на найближчому засіданні сесії Київради ми цю програму приймемо», - сказала Л.ДЕНИСЮК.
Вона зазначила, що в рамках програми будуть виділені бюджетні кошти для обладнання лабораторії, «щоб на місці дуже швидко виявляти всі неякісні товари тощо».
За словами Л.ДЕНИСЮК, для створення лабораторії необхідні невеликі кошти – близько 200 тис. грн. «Ця лабораторія в нас була, але вона припинила діяльність. Її треба реанімувати і докупити необхідне обладнання», - сказала вона.
Крім того, заступник голови КМДА повідомила, що буде створений фонд «для преміювання тих виробників, які одержать «Столичний знак якості». «І спонукатимемо наших підприємців і людей підтримувати вітчизняного виробника, захищати споживача і створювати умови для розвитку підприємництва», - зазначила Л.ДЕНИСЮК.