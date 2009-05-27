КМДА розробляє програму «Столична якість»

Київська міська державна адміністрація розробляє програму «Столична якість».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила заступник голови КМДА Людмила ДЕНИСЮК.

«Розробляємо зараз потрібну і перспективну програму «Столична якість». Я думаю, на найближчому засіданні сесії Київради ми цю програму приймемо», - сказала Л.ДЕНИСЮК.

Вона зазначила, що в рамках програми будуть виділені бюджетні кошти для обладнання лабораторії, «щоб на місці дуже швидко виявляти всі неякісні товари тощо».

За словами Л.ДЕНИСЮК, для створення лабораторії необхідні невеликі кошти – близько 200 тис. грн. «Ця лабораторія в нас була, але вона припинила діяльність. Її треба реанімувати і докупити необхідне обладнання», - сказала вона.

Крім того, заступник голови КМДА повідомила, що буде створений фонд «для преміювання тих виробників, які одержать «Столичний знак якості». «І спонукатимемо наших підприємців і людей підтримувати вітчизняного виробника, захищати споживача і створювати умови для розвитку підприємництва», - зазначила Л.ДЕНИСЮК.