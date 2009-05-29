500 тис. малозабезпечених киян отримають по 45 грн.

500 тис. малозабезпечених громадян столиці отримають від міської влади по 45 грн. адресної матеріальної допомоги, що пов’язана з врегулюванням цін на хліб і хлібобулочні вироби. Ця сума є компенсацією за перший квартал поточного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

Виплати здійснюватимуться відповідно до розпорядження від 15 травня ц.р., підписаного Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Рішення прийнято з метою посилення соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення Києва, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та Пенсійного фонду України як одержувачі пенсії.

Розпорядженням визначено, що одержувачами допомоги стануть:

кияни з числа непрацюючих пенсіонерів або одержувачів державної соціальної допомоги, розмір пенсійних виплат яких або допомоги не перевищує розміру двох з половиною прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

одинокі матері, яким призначено державну допомогу;

малозабезпечені, в тому числі багатодітні сім’ї, яким призначено державну соціальну допомогу;

малозабезпечені особи, які проживають разом з інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, який потребує стороннього догляду;

непрацюючі працездатні особи, які отримують щомісячну компенсаційну виплату по догляду за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

фізичним особам, які отримують компенсацію як надавані соціальних послуг;

іншим мало захищеним верствам населення за рішенням відповідної міської комісії по призначенню доплати на хліб.

Для забезпечення зазначених виплат матеріальної допомоги за три місяці цього року з бюджету міста виділено 18 тис. 959 грн.

Крім того, з бюджету міста виділено ще 287 тис. грн для здійснення виплат адресної матеріальної допомоги малозахищеним киянам на хліб і хлібобулочні вироби, яка з поважних причин не була ними отримана в минулому році.