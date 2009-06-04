ВР підвищила акциз на пиво

Верховна Рада України вчора підтримала пропозицію уряду і прийняла закон, згідно із яким акцизний збір на пиво збільшується в два рази до 0,60 грн./л.

Закон вступає в силу з дня його публікації.

За оцінками Міністерства фінансів, підвищення акцизу принесе до держбюджету додаткові 260-280 мільйонів гривень.

Проте експерти різкого подорожчання не прогнозують. «Виробникам важливіше утримати місце на ринку, тому вони навіть готові якийсь час працювати у збиток», — пояснює віце-президент Української торговельно-промислової конфедерації Вячеслав Сокерчак.

Водночас у пивних компаніях зазначають: до ставки акцизу слід ще додати податок на додану вартість і роздрібну націнку. «Виходячи з цього, пиво подорожчає в середньому на 0,50 гривні», — пояснює президент компанії «Оболонь» Олександр Слободян.

При цьому оператори ринку визнають, що підвищення цін на пиво призведе до ще більшого скорочення обсягів виробництва. «Для нас попередній рік був дуже несприятливим. Тільки у I кварталі падіння ринку склало 14%. Тепер обсяги виробництва до кінця року впадуть ще на 25%», — нарікає Слободян. За його словами, це призведе до того, що дрібні виробники змушені будуть піти з ринку. Вони просто не зможуть забезпечити прийнятну для покупця ціну, зберігши при цьому рентабельність.

Деякі депутати спробували виступити проти цього рішення. Так Ярослав Джоджік (НУНС) заявив, що пивна галузь через вимивання оборотних коштів, спровокованого девальвацією гривні, стала збитковою. У 2008 році, за його словами, в країні припинили роботу сім пивзаводів. Відзначимо, що за підсумками минулого року дві компанії з четвірки найбільших виробників задекларували збиток: "`Славутич` Carlsberg Group" – 293 млн. грн, "Сармат" – 490,54 млн. грн. Про збитки говорять і в компанії "Оболонь", хоча не повідомляють їх розмір. У компанії "СанІнбев Україна" фінансові результати не повідомляють.

Нагадаємо, з 1 липня буде підвищено акцизний збір на спирт етиловий і лікеро-горілчані вироби — на 26%, а також на ігристі (газовані) вина — в 1,6 рази.