Кабмін доопрацює перелік продуктів, на які вводитиметься держрегулювання цін

Уряд України ухвалив рішення доопрацювати перелік продуктів харчування, на які вводитиметься регулювання оптових і роздрібних цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

У свою чергу, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК зазначив, що перелік продуктів доопрацьовуватиметься з урахуванням сезонності та імпорту продуктів.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує найближчим часом відновити систему регулювання цін на основні продукти харчування в Україні. За словами міністра економіки, сьогодні підвищення цін на продукти харчування грає одну з важливих ролей при формуванні інфляції. Він також заявив, що раніше ухвалене урядом рішення про відміну системи регулювання цін на продукти харчування було помилковим.

За словами першого заступника міністра економіки Сергія РОМАНЮКА, як і раніше, регулювання ціни планується проводити у разі, якщо вона на якийсь продукт зросла впродовж місяця більш ніж на 1%.