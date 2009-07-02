Корейці пригощатимуть "картопляним рисом"

КНДР готується почати масове виробництво "картопляного рису". Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), цей продукт смачний, як варений рис, і поживний та багатий на вітаміни, як картопля. Новий замінник рису виготовляють, переробляючи картопляні бульби. Інші рослини у виробничому процесі не використовують.

"Картопляний порошок", який є основою нового продукту, можна використовувати для приготування локшини, хлібців та інших страв – відзначає ЦТАК.

Цей винахід дозволить заощадити паливо для печей, бо "картопляний рис" вариться швидше за звичайний. Як запевняють місцеві ЗМІ, новий рисозамінник сподобався споживачам. Продукт виготовляють у провінції Хамген-Пукто.

До речі, картопля займає значне місце в раціоні жителів республіки, але за обсягами споживання вона поступається кукурудзі та рису.

За південнокорейськими даними, в КНДР минулого року було вирощено більше 500 тис. тонн картоплі.

ІТАР-ТАРС