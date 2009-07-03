У Криму за півроку відпочили близько 1,3 млн. чоловік

У Криму з початку цього року відпочили майже 1,3 млн. чоловік.

Як зазначається в оперативних даних Міністерства курортів і туризму автономії, які має у своєму розпорядженні УНІАН, кількість відпочивальників становила 1 млн. 283,8 тисячі чоловік, що на 15,4% нижче ніж торік.

На сьогодні в Криму працюють 540 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, вони заповнені на 70,2%. Минулого року в цей час працювали 547 установ, коефіцієнт заповнюваності становив 79,8%.

Організовано в таких установах цього року відпочили 319,5 тис. чоловік, це на 18,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів кримської автономії

Як повідомлялося раніше, міністр курортів Криму Андрій СУМЦОВ вважає, що під час економічної кризи потрібно дивитися не на кількість курортників, а на те, скільки грошових коштів надійде до бюджету після відпочинку.