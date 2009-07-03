Кабмін дозволив Аграрному фонду закуповувати зерно нового врожаю

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 655 від 1 липня 2009 року «Про формування державного продовольчого резерву в 2009 році» дозволив Аграрному фонду здійснювати у встановленому порядку для формування державного продовольчого резерву закупівлю продовольчого зерна урожаю 2009 року, не пов`язану з державним ціновим регулюванням.

Текст постанови опублікований на сайті уряду.

Документом дозволяють проводити закупівлю зерна за середньозваженими цінами, які склалися впродовж трьох останніх торгових сесій на Аграрній біржі і сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, а у разі їх зменшення нижче за рівень встановленої мінімальної ціни – за мінімальними цінами, встановленими для об`єктів державного цінового регулювання.