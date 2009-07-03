У Північній Кореї почали рекламувати пиво.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, телебачення Північної Кореї запустило новий рекламний ролик пива Taedonggang. До цього на центральному північнокорейському телебаченні майже не було реклами, за винятком розповідей про місцеві заводи і фабрики.

Новий ролик є низькоякісним зображенням келиха пива з веселою музикою і написом «Гордість Пхеньяну». Один із акторів зображає шахтаря, що п`є пиво, також Taedonggang п`ють молоді кореянки, вдягнені у національне вбрання. «Воно представляє новий образ Пхеньяну - проголошує рекламний слоган. - Воно стане частиною нашого життя».