Змагання зі швидкісного поїдання хот-догів відбулися у Нью-Йорку

Традиційні змагання зі швидкісного поїдання хот-догів, приурочені до національного свята Дня незалежності США, відбулися у суботу в Нью-Йорку на Коні-Айленді.

Переможцем конкурсу, як і минулого року, став мешканець Каліфорнії Джой ЧЕСТНАТ, який за 10 хвилин з’їв рекордну кількість хот-догів - 68 штук, випередивши свого головного суперника шестикратного переможця змагання японця Такеру КОБАЯСІ.

Минулого року змагання завершилися внічию, за 10 хвилин Дж.ЧЕСТНАТ та Т.КОБАЯСІ з’їли по 59 хот-догів. Для виявлення переможця був призначений додатковий час, і тоді мешканець Каліфорнії вийшов уперед, проковтнувши ще п’ять штук.

В інтерв’ю телевізійному каналу ESPN, переможець сказав, що відчував у собі незвичайну силу і міг би з’їсти навіть 70 хот-догів. Третім фіналістом змагань став Патрік БЕРТОЛЕТТІ, який з’їв 55 хот-догів.

Минулого року організатори національних змагань зі швидкісного поїдання хот-догів скоротили раунд на дві хвилини, мотивуючи це не економією коштів, а історичною достовірністю. Вони стверджують, що під час перших конкурсів, які почалися на Коні-Айленді ще в 1916 році, учасникам відводили лише десять хвилин.