На Львівщині з харчовим отруєнням госпіталізовано 22 дитини

22 дитини, які проходили курс оздоровлення в санаторії «Конвалія» в селі Станиля Дрогобицького району Львівської області, були госпіталізовані протягом минулої доби та сьогодні вночі до інфекційного відділення Дрогобицької районної лікарні. Всім дітям поставили діагноз “гостра кишкова інфекція”.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, до лікарні потрапили діти віком від 8 до 17 років, більшість з яких приїхала з міста Біла Церква Київської області. Стан дітей – середньої тяжкості.

Наразі фахівці районної СЕС проводять обстеження дітей, на бактеріологічний аналіз взяли 25 проб питної води та продуктів харчування, які вживали діти.

Обстежують і тих дітей, які відпочивають у санаторії.

Довідка УНІАН. 4 липня цього року сталося масове харчове отруєння дітей з м. Києва, які відпочивали у санаторії «Перлина Карпат» Закарпатської області і потягом поверталися додому. Загалом було госпіталізовано 76 осіб.