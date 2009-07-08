В Україні посилять відповідальність за дефектну продукцію

Депутати ініціюють посилення відповідальності за дефектну продукцію. Це передбачено проектом Закону України «Про відповідальність за дефектну продукцію», підготовленим авторською групою під керівництвом народного депутата Юрія КАРМАЗІНА та зареєстрованим у парламенті (реєстр. №3422 від 03.07.2009).

Автори проекту наголошують на необхідності удосконалення чинного законодавства у сфері контролю за неякісною продукцією.

Проект Закону передбачає порядок відшкодування збитків, заподіяних дефектною продукцією, визначає права споживача, права та відповідальність виробника.

Згідно з документом, дефект – це невідповідність будь-яким вимогам, встановленим до продукції нормативно-правовими актами і нормативними документами, у тому числі, вимогам безпеки, якості (форми, фактичних розмірів елементів і конструкцій тощо). Дефект може виникнути під час проектування, виготовлення, транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації чи використання продукції.

Відповідно до проекту закону, споживач, який придбав дефектну продукцію, має право: вимагати відшкодування моральної шкоди, звертатись до суду з проханням зобов`язати виробника або розповсюджувача продукції, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки, авансувати кошти на проведення експертизи, необхідної для винесення рішення у справі та звертатись за захистом своїх прав до суду, органів державного нагляду або до інших організацій і об`єднань.

Якщо виробник невідомий, то відповідальність за дефектну продукцію несе розповсюджувач до того часу, поки він не подасть дані про виробника продукції.

Відшкодування шкоди, заподіяної дефектною продукцією, здійснюється виробником добровільно або на підставі рішення суду.

Автори проекту переконані, що прийняття цього закону дозволить забезпечити: відповідність законодавства України вимогам європейських директив, підвищити відповідальність виробника за шкоду, нанесену дефектною продукцією, невідворотність відшкодування збитків, нанесених дефектною продукцією, у тому числі – моральних.