На комп'ютерних піратів України полюють

Асоціація Business Software Alliance (BSA), що об`єднує провідних світових виробників програмного забезпечення, оголошує про початок активної кампанії з перевірки дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності суб`єктами підприємницької діяльності в регіонах України із залученням правоохоронних органів. Про це повідомили УНІАН в українському офісі BSA.

«Продовжуючи попередні зусилля асоціації у боротьбі з комп`ютерним піратством, ця кампанія стала реакцією на помітне погіршення ситуації з дотриманням прав інтелектуальної власності в Україні, що спостерігається останнім часом», - наголошують у повідомленні.

За даними BSA, однією з перших цілей регіональної кампанії BSA стала Одеська область. Так, за ініціативою BSA і за участю представників асоціації 17 червня співробітниками служби по боротьбі з економічними злочинами ГУ МВС України в Одеській області була проведена перевірка двох одеських фірм, що надають послуги у сфері видавництва і поліграфії.

Під час перевірки ТОВ «Акорд» (сфера діяльності – видавництво і друкарня) виявили і вилучили персональні комп`ютери зі встановленим програмним забезпеченням, що містить ознаки контрафактності, а саме: Microsoft Windows 2000, Microsoft Office XP та ін. За запитом міліції директор компанії не зміг надати документи, що підтверджують легальність використання цих програм. За станом на сьогоднішній день, вилучені комп`ютери направлені в ДНДЕКЦ ГУ МВС України в Одеській області для проведення дослідження і порушення кримінальної справи. Надалі представник BSA пред`явить матеріальні претензії до цього підприємства за порушення авторських прав компаній-членів асоціації.

Під час перевірки ПП «РА «Хороші люди» (сфера діяльності – друк на тканині) виявили ПК з контрафактними програмами, а саме: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Windows XP та ін. Керівництво підприємства не змогло надати ліцензій на вказані продукти. В даний момент матеріали перевірки знаходяться на розгляді УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області, за результатами може бути порушена кримінальна справа.

Як повідомив юридичний представник BSA в Україні Владислав ШАПОВАЛ, здійснена перевірка «стала першою з цілої серії» подібних акцій, які регулярно проводитимуть не тільки на Одещині, але й в інших областях України».

Довідка УНІАН. Асоціація виробників програмного забезпечення Business Software Alliance є некомерційною міжнародною організацією, мета діяльності якої – безпечне і легальне використання програмного забезпечення в сучасному цифровому світі. Асоціація діє на користь своїх учасників – міжнародних виробників програмного забезпечення. BSA, маючи представництва на міжнародних ринках, активно співпрацює з урядами різних країн. Учасники асоціації представляють одну з галузей економіки, що найдинамічніше розвиваються. Програми та ініціативи BSA спрямовані на розвиток інноваційних технологій. Асоціація сприяє розробці законодавчих інструментів, що забезпечують захист авторського права та інформаційну безпеку у всіх сферах бізнесу. Учасниками BSA є такі компанії, як: Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, CNC,Corel, Microsoft, Monotype, Quark, Mindjet, Siemens PLM Software, SolidWorks, Symantec, The MathWorks, Altium, Centennial Software, Enteo Software, Famatech, O&O Software, Staff & Line і Tekla.

Свою діяльність в Україні Асоціація Business Software Alliance почала в 2008 році.