МОЗ встановить жорсткий контроль у санаторіях

За дорученням уряду Міністерство охорони здоров’я встановить жорсткий контроль за дотриманням санітарних норм у санаторіях, особливо дитячих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, ці рішення зумовлені резонансними ситуаціями, пов’язаними з масовим отруєнням дітей у санаторії «Перлина Карпат» на Закарпатті (240 дітей) і санаторії «Конвалія» на Львівщині (31 особа).

В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що 9 липня відбудеться засідання колегії Міністерства охорони здоров’я, на якому буде відпрацьовано механізми щодо недопущення у майбутньому подібних ситуацій. «Ми розглянемо і причини, і проблеми, і наслідки, і заходи, які треба прийняти урядом і МОЗ для того, щоб більше таких випадків не траплялось. За дорученням уряду буде встановлено тотальний контроль по всій державі для того, щоб ми були спокійні за відпочинок своїх дітей», - відзначив міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ поінформував, що сьогодні під керівництвом його заступника у Закарпатті працює комісія, яка вивчає причини ситуації, що склалася.