IDS Group розширила лінійку напоїв «Фреш-актив»

Компанія IDS Group, один з найбільших виробників пляшкових вод (ТМ «Моршинська», «Миргородська», «Трускавецька»), розширила асортимент напоїв «Фреш-актив». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що асортимент напою розширився новим смаком "Гранат-Лимонник".

Як повідомляв УНІАН, компанія інвестувала 400 тис. дол. у розробку та виробництво напою «Фреш-актив», який вийшов на ринок у кінці 2008 року. Напій створений на основі мінеральної води «Миргородська» з додаванням натуральних ароматизаторів. Лінійка включала три смаки - лимон і лайм, груша та меліса, світі.

Довідка УНІАН. Компанія IDS Group створена в кінці 2004 року внаслідок об`єднання найбільших українських виробників мінеральних вод і їх дистриб`юторів: Миргородського заводу мінеральних вод, Моршинського заводу мінеральних вод «Оскар», ЗАТ «ІДС» («Індустріальні і дистриб`юторні системи») і ВАТ «Нова». Компанія виробляє мінеральні води «Миргородська», «Моршинська», «Старий Миргород», «Трускавецька заповідна», «Трускавецька природна», «Трускавецька кришталева», «Аляска», «Сорочинська», а також є офіційним імпортером «Боржомі» в Україні. Компанія «Нова», яка входить до складу IDS Group, – національний оператор з доставки води «Моршинська» і «Старий Миргород» у великій тарі в будинки та офіси.