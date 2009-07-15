Киян захистять від неякісної риби

У столиці запрацює нове комунальне підприємство "Київриба", яке контролюватиме вилов та реалізацію риби. Зокрема, ще до початку фінальної частини Євро-2012 "Київриба" має навести лад на ринках Києва та відкрити в місті майже двісті спеціалізованих магазинів. Планують також облаштувати окремі водоймища для розведення та вилову риби. Реалізувати задум планують за рахунок інвесторів.

Щороку в столиці продають понад 50 тисяч тонн риби. І значна кількість імпортної продукції та вітчизняних карасів, коропів, судаків, товстолобиків, які реалізують у місті, низької якості. Щоб упорядкувати продаж риби, вирішили створити нове комунальне підприємство "Київриба", це питання винесуть на розгляд Київради.

За словами керівника рибогосподарської асоціації "Аквакультура" Володимира ВОЛКОВА, завдяки створенню нового підприємства, вдасться значно жорсткіше контролювати ведення рибної справи у місті. Зокрема, наситивши ринок продукцією, зможемо зменшити її вартість. "Усі місця продажу буде забезпечено холодильниками, вагами, ножами та пакувальним матеріалом,— розповів В.ВОЛКОВ. — Потрібні для створення "Київриби" кошти плануємо отримати від стратегічного інвестора". Він додав, що наразі тривають переговори з корейськими бізнесменами. На черзі зустрічі з китайськими та сінгапурськими.

Президент Всеукраїнського громадського об`єднання "Громада рибалок України" Андрій НЕЛІПА вчора повідомив, що очікує від нового підприємства лише позитивних змін. "Насамперед потрібно навести лад на внутрішніх водоймах Києва,— сказав він. А.НЕЛІПА додав, що на реалізацію задуму потрібен час, адже за короткий термін здійснити заплановане нереально.

Начальник Головного управління з питань захисту прав споживачів КМДА Сергій КИЯНИЧЕНКО зауважив, що ситуація з продажем рибних продуктів у столиці не на найкращому рівні. "Частина вітчизняного товару на ринках мізерна,— розповів він.— 70 відсотків морепродуктів надходить із Норвегії, і в них майже 20 відсотків — лід. Оскільки українці в середньому щомісяця споживають 2 кг рибних продуктів, доречно було б розвивати розведення пеленгаса, сома, щуки, які майже зникли з вітчизняних прилавків. Або ж коштують надто дорого". На думку С.КИЯНИЧЕНКА, на державному рівні потрібно переглянути терміни зберігання продуктів харчування в розділі рибопродуктів, адже саме на зіпсований товар найбільше скаржаться споживачі.

"Хрещатик"