Росіянам заборонять купувати сигарети й горілку без паспорта

Росіяни незабаром не зможуть купувати алкоголь і сигарети, не показавши паспорт. Відповідні поправки, що містяться в трьох законопроектах, вніс до нижньої палати перший заступник голови комітету російської Держдуми з промисловості Валерій ДРАГАНОВ.

Як повідомила його прес-служба, внесені поправки запроваджують вимогу обов`язкового пред`явлення паспорта під час покупки алкогольної, тютюнової продукції, а також пива.

Таким чином, у РФ не лише не допускатиметься роздрібний продаж алкоголю, тютюнових виробів і пива особам, що не досягли 18 років, але також, якщо поправки наберуть чинності, і громадянам, що не пред`явили паспорт.

Нагадаємо, наприкінці червня прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на зустрічі з гендиректором Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет ЧЕНЬ заявив, що боротьба з алкоголізмом і тютюнопалінням повинна стати основним напрямом у боротьбі за здоров’я російської нації.

Після цього президент Росії Дмитро МЄДВЄДЄВ закликав ухвалити державну програму боротьби з алкоголізмом та іншими шкідливими звичками.

"Ми зараз п`ємо більше, ніж в 90-і роки, хоча це були важкі часи. Потрібно підготувати відповідну програму і вжити певних заходів в цьому напрямі", - зазначив він.

ТСН