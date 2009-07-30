Нью-Йорк визнали найкращим містом для холостяків

Ділова столиця США Нью-Йорк названа кращим містом для неодружених, за версією журналу Forbes. Видання складало свій рейтинг з врахуванням чисельності неодруженого населення, рівня і вартості життя для самотніх, можливості для бізнес-кар`єри, культурних розваг і нічного життя.

У Нью-Йорку до категорії самотніх людей належить 28% населення мегаполісу, до послуг яких 35 тисяч ресторанів, 3,8 тисячі барів і 745 музеїв.

Жителі міста є найактивнішими в США з відвідування веб-сайтів знайомств.

Життя неодруженого населення в Нью-Йорку не обтяжене побутовими проблемами у зв`язку з розвиненим сервісом послуг, хоча і не відноситься до розряду дешевих.

Односпальна квартира на Манхеттені в середньому коштує понад 3,5 тисячі доларів на місяць при середній річній заробітній платні 35,593 тисячі доларів.

Видання відзначає, що рецесія та рівень безробіття, що збільшився на 8%, не понизив активності самотніх нью-йоркців у пошуках своєї половини.

ТСН