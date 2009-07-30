Солярії підвищують ризик захворіти на рак

Міжнародне агентство з вивчення захворювань на рак (IARC) заявило, що відвідини соляріїв підвищують ризик захворіти на рак шкіри.

Раніше IARC стверджувало, що ці пристрої "ймовірно є канцерогенними". Тепер експерти агентства прийшли до твердої думки з цього питання.

Таким чином, солярії опинилися в одній категорії з сигаретами. Висновки фахівців, опубліковані в журналі Lancet Oncology, можуть призвести до жорсткішого контролю за використанням ламп ультрафіолетового опромінювання та інших пристроїв цього типу.

Асоціація соляріїв, яка об`єднує виробників і операторів, заявляє, що зв`язок між використанням соляріїв і раком шкіри недоведений.

Дослідження, на результатах якого грунтується виведення IARC, показало, що ризик виникнення меланоми збільшується на 75% у тих, хто почав регулярно користуватися соляріями у віці до 30 років.

Інші дослідження доводять, що солярії також збільшують ризик виникнення ракових захворювань очей.

Раніше британська благодійна організація Cancer Research попередила, що активні відвідини соляріїв призвели до того, що меланома діагностується приблизно у 10 тис. британців на рік.

За останні 30 років кількість британців, у яких виявили рак, збільшилася більш ніж в чотири рази.

В Англії та Шотландії розглядають пропозицію про заборону відвідин соляріїв людьми молодше 18-ти років.

Асоціація соляріїв підтримує ідею про таку заборону для дітей у віці до 16-ти років, але вважає, що заборона для клієнтів старшого віку науково необгрунтована.

ВВС