Біля Майдану Незалежності встановлять квітковий годинник

Біля Майдану Незалежності, на схилі під Міжнародним центром культури та мистецтв “Жовтневий палац” сьогодні розпочали роботи зі встановлення квіткового годинника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник Київського міського голови Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, завершити всі роботи планується до Дня Незалежності України.

І.ДОБРУЦЬКИЙ також повідомив, що діаметр годинника становитиме 19-19,5 метри, на нього буде використано близько 50 тис. квітів – 25 тис. квітів на фонове панно і 25 тис. – на сам годинник.

Ескіз квіткового годинника був зроблений за мотивами народного художника України, лауреата Шевченківської премії Леоніда АНДРІЄВСЬКОГО. Квітковий матеріал для годинника надасть “Київзеленбуд”, і, як зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ, додаткових коштів з бюджету міста витрачено не буде. За його інформацією, часовий механізм для годинника Києву подарувала мерія Единбурга ще два роки тому. Таким чином, на сьогодні його вартість можна оцінити в 150-200 тис. грн. – це кошти лише за квітковий матеріал, вирощений на “Київзеленбуді”, підкреслив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

«Остаточну калькуляцію і кошторис назвемо, коли буде вирівняно схил, бо перепад висоти по землі - до метра», - додав радник мера.

Він повідомив, що працюватиме годинник лише в теплий період року.

«На зиму знімуть тільки стрілки, а механізм стаціонарно стоятиме завжди. І ранньою весною удосконалимо панно квітів. Кожен сезон ми будемо його збільшувати, бо загальна площа панно - десь близько 900 квадратних метрів», - зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що панно годинника буде найбільшим у світі, і не виключено, що представники Книги рекордів Гіннеса приїдуть на День Незалежності до Києва подивитись на нього.

При цьому радник мера нагадав, що перший годинник з квітів був встановлений на Черепановій горі у 1913 році відомим часовим майстром Мозером.

Також І.ДОБРУЦЬКИЙ повідомив, що є ідея в зимовий період ліворуч від квіткового годинника встановити електронне табло, яке відлічуватиме час до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.