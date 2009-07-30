Чернівецька митниця затримала партію персиків та нектарин

У пункті пропуску «Порубне» співробітники Чернівецької обласної митниці затримали вантаж персиків та нектарин, який перевозили з Туреччини до України.

За повідомленням прес-служби Державної митниці, у вантажному автомобілі, яким керував громадянин Туреччини, згідно з товаросупровідними документами, знаходились персики та нектарини на загальну суму понад 6 тис. доларів США. Та під час вивчення документів у митників виникли сумніви щодо їх достовірності. Після отримання відповіді на запит, надісланий до митних органів Румунії, інспектори провели поглиблений огляд у вантажному приміщенні напівпричепа-рефрижератора.

Під час здійснення перерахунку вантажних місць митники встановили, що насправді у машині на 12 ящиків персиків менше, аніж вказано в документах. А ось їх вага на 497 кілограмів більша, ніж зазначена. Те саме з нектаринами, тільки в інших пропорціях. Загальна ж вартість товару (відповідно до представлених митними органами Румунії документів) суттєво відрізняється від заявленої на кордоні. Вона складає понад 15 тис. доларів США.

Співробітники Чернівецької обласної митниці склали протокол про порушення митних правил за статтею 352 Митного кодексу України — дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Біля 18 тонн персиків та 1,3 тонни нектарин загальною попередньою вартістю понад 117 тис. грн., а також напівпричіп рефрижераторного типу попередньою вартістю понад 185 тисяч гривень затримали. Долю вилученого вирішить суд.