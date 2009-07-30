Німецька телекомпанія знімає фільм про Львів
Із вікон трамвая
Від сьогодні німецька компанія Südwestrundfunk розпочала зйомки фільму про Львів як культурну спадщину ЮНЕСКО. Стрічка доповнить серію документального кіно «Скарби світу». Впродовж восьми годин німецькі кінодокументалісти фільмували плани міста з трамвая.
Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.
«Німецькі телевізійники зупинили свій вибір на нашому трамваї не випадково, - говорить начальник відділу зв`язків з громадськістю і пресою ЛКП «Львівелектротранс» Ольга БАЧИНСЬКА. - Львівський трамвай має багату історію, окрім неординарних планів для кінофільму представники Südwestrundfunk отримають ще й досить комфортний транспорт для пересування містом».
Графік курсування «кінотрамвая» з одного боку розроблено так, аби пасажири у рейсових трамвах не постраждали, а з другого - щоб знімальна група не простоювала у заторах.