Паролі користувачів "Вконтакті" виклали у відкритий доступ

Паролі більш ніж 40 тисяч користувачів соціальної мережі “Вконтакті” виявилися у вільному доступі.

Як повідомляє "Лабораторія Касперського", причиною витоку став вірус Trojan.Win32.VkHost.an, який розповсюджувався одним із додатків ресурсу. Він у даний момент заблокований адміністрацією.

Файл, який з`явився у вигляді текстового документа на одному з хакерських форумів, швидко став надбанням громадськості.

Як відзначають ті, хто встиг проаналізувати вміст файлу, принаймні частина даних відповідає дійсності.

"Лабораторія Касперського" запропонувала систему перевірки логінів і паролей в онлайн-режимі для того, щоб користувачі могли довідатися, чи потрапили їхні дані в опубліковану базу.

Як повідомлялося, 16 травня минулого року користувачі популярної соціальної мережі “Вконтакті.Ру” стали жертвами серйозної вірусної епідемії. Тоді служба вірусного моніторингу зареєструвала шкідливу програму. Причиною епідемії став небезпечний мережевий "черв`як", який розсилав з інфікованих машин іншим користувачам мережі посилання на картинку у форматі jpeg, яка веде на ресурс зловмисника в мережі інтернет.

ТСН