РФ заборонила імпорт м'яса австралійських кенгуру

Россільгоспнагляд з понеділка заборонив ввезення до Росії м`яса австралійських кенгуру через його забруднення, повідомив Рейтер представник відомства Олексій АЛЕКСЄЄНКО.

"Ми неодноразово виявляли бактеріальні забруднення, вводили обмеження на окремі підприємства, але це не подіяло. Кенгуру - дика тварина, і в процесі полювання м`ясо може забруднюватися. Австралійські норми це допускають, оскільки вважається, що при термічній обробці все зникає. Але в Австралії свої закони, а у нас - свої. Наші норми цього не дозволяють", - сказав О.АЛЕКСЄЄНКО.

Як довго продовжиться заборона на ввезення кенгурятини - залежить від того, як відреагує ветеринарна служба Австралії, додав представник Россільгоспнагляду.

Рейтер