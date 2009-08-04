Skype можуть закрити

Популярний інтернет-сервіс Skype найближчим часом можуть закрити. Мільярдам користувачів, можливо, доведеться шукати інший спосіб здійснювати телефонні дзвінки - компанія eBay повідомила, що не є власником технології, яку використовують у Skype.

До цього часу Skype користувався ліцензією компанії Jotlid, що належить засновникам Skype Нікласу ЗЕНСТРЕМУ і Янусові ФРІЇСУ. Проте, після того, як в березні eBay подав позов проти Joltid до англійського суду, Joltid захотів відкликати у Skype ліцензію на використання цієї технології, без чого сама програма Skype стане непотрібною.

Joltid стверджує, що Skype "не може володіти, використовувати або модифікувати певний програмний код", і хоче відкликати ліцензію на підставі порушення патентних прав та правил використання конфіденційної інформації. eBay розкрив частину цього коду в американському суді в декількох патентних суперечках, і цим порушив ліцензійну угоду, вважає Joltid.

“Діло”