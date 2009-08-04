Ресторани штрафуватимуть за порушення прав некурців

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики штрафуватиме власників закладів громадського харчування за порушення норми закону щодо обмеження тютюнокуріння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Києві повідомив перший заступник голови Держспоживстандарту України Юрій ШИРКО.

За його словами, зміни до закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” набули чинності ще 11 липня 2009 року. Згідно з цими змінами, відсутність у закладах громадського харчування площ, вільних від куріння, які мають становити не менш як 50% загальної площі, каратиметься накладенням штрафу від 1 тис. до 10 тис. грн. Якщо у приміщенні закладу лише один зал для відвідувачів, то він увесь повинен бути вільним від куріння.

Як пояснив Ю.ШИРКО, розмір штрафу визначатиме інспектор безпосередньо на місці, залежно від реакції власника, від площі приміщення та інших чинників.

Однак, як зауважив перший заступник голови Держспоживстандарту, згідно з постановою уряду №502 про послаблення перевірок закладів харчування у зв’язку з кризою, планові перевірки закладів заборонено проводити до 31 грудня 2010 року, натомість можна проводити лише позапланові перевірки за скаргами споживачів. За словами Ю.ШИРКА, тільки письмова скарга надасть інспекторам право провести перевірку. “Поки від споживачів залежить рівень виконання норми закону”, - додав він.

“Ми хочемо, щоб кожен громадянин усвідомив, що в нього є право зайти в будь-яке кафе чи ресторан України, де йому зобов’язані надати місце, повністю захищене від тютюнового диму”, - наголосив Ю.ШИРКО.

Згідно зі законом, якщо у ресторані не забезпечені права людини, яка не курить, вона має право зробити відповідний запис у “книзі скарг” та письмово звертатися до місцевого управління із захисту прав споживачів. Його представник складе відповідний акт для накладення штрафних санкцій.

За словами Ю.ШИРКА, зміни до закону набули чинності вже майже місяць тому, але поки Держспоживстандарт не може звітувати про кількість порушень та штрафних санкцій, бо має квартальну звітність. Тобто, офіційну інформацію про реалізацію норми закону споживачі отримають лише за два місяці.

Ю.ШИРКО нагадав, що норма закону про не менш як 50% загальної площі приміщення закладів харчування для некурців прийнята ще у 2006 році, тобто підприємці мали три роки для реалізації цієї норми, а зараз лише посилили відповідальність за її невиконання.