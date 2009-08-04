“Кримхлібу” рекомендують не підвищувати ціни на продукцію
16:50, 04 серпня 2009Права споживачів
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АМКУ
Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало ВАТ «Кримхлібу» (м. Сімферополь) не підвищувати ціни на власну продукцію.
Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.
Згідно з повідомленням, відділення зобов`язало підприємство діяти відповідно до ринкових механізмів господарювання і чинного законодавства.
Довідка УНІАН. ВАТ «Кримхліб» (ТМ «Булкін») - найбільший виробник хлібобулочних і кондитерських виробів в Автономній Республіці Крим. ВАТ «Кримхліб» входить у структуру ЗАТ «Холдинг «Т і C».
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