“Кримхлібу” рекомендують не підвищувати ціни на продукцію

АМКУ

Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало ВАТ «Кримхлібу» (м. Сімферополь) не підвищувати ціни на власну продукцію. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету. Згідно з повідомленням, відділення зобов`язало підприємство діяти відповідно до ринкових механізмів господарювання і чинного законодавства. Довідка УНІАН. ВАТ «Кримхліб» (ТМ «Булкін») - найбільший виробник хлібобулочних і кондитерських виробів в Автономній Республіці Крим. ВАТ «Кримхліб» входить у структуру ЗАТ «Холдинг «Т і C».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter