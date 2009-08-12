"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг

Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) в США, Болгарії і Іспанії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За повідомленням, новим роумінг-партнером компанії в США став оператор мобільного зв`язку AT&T Mobility LLC (США).

Також тепер абоненти мобільного зв`язку компанії «Укртелеком» можуть користуватися швидкісним мобільним інтернетом в мережах операторів AT&T Mobility LLC (США), BTC (Болгарія) і Xfera Moviles S.A (Іспанія).

За станом на сьогоднішній день абоненти Utel можуть скористатися послугами міжнародного роумінгу мобільного зв`язку на території 48 країн в мережах більше 50 операторів. Крім того, користування послугами передачі даних в міжнародному роумінгу можливо в 14 країнах світу.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» надає послуги мобільного зв`язку третього покоління (3G) в стандарті UMTS під торговою маркою Utel. Число абонентів компанії складає майже 300 тис.