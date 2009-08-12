Проїзд у столичному метро знову подорожчає?

У Києві знову заговорили про підвищення цін на комунальний транспорт. На сайті Київської міськадміністрації з`явився проект документу, який вносить зміни до розпорядження №90. Знаково, що саме ним були підвищені тарифи на проїзд до 1,70 грн. у метро і 1,50 грн. - в автобусах, тролейбусах і трамваях.

Щоправда, в оприлюдненому проекті ні слова про нові ціни. У документі сказано, що він підготовлений, щоб "поліпшити фінансовий стан комунальних транспортних підприємств". Проте, опозиція вже угледіла в цьому прямий натяк - ціни підвищуватимуть. Голова транспортної комісії Київради Дмитро ОЛІЙНИК стверджує, що влада планує збільшити вартість проїзду в метро вже у вересні.

"У мерії готують два документи, пов`язані з підвищенням тарифів у вересні. Розпорядження, яке поки не повністю опублікували на сайті КМДА, насправді їх і підвищить. Поки мова йде тільки про метро. Зараз вирішують питання, на скільки зростуть тарифи", - говорить Д.ОЛІЙНИК. За його словами, одночасно готується проект рішення Київради про зміни у рішенні від 30 вересня 2008 року, коли були встановлені ціни на проїзні. "Його хочуть винести на найближчу сесію наприкінці серпня", - сказав він.

Проте, начальник главку цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ все спростовує: "Ми поки не плануємо підвищувати тарифи на громадський транспорт. У будь-якому разі, вони не регламентуватимуться саме цим розпорядженням".

Начальник метрополітену Петро МІРОШНИКОВ розповів, що такі плани були, але поки не обговорюються.

"Я б з дорогою душею підвищив тарифи, але це компетенція влади. Я можу тільки стверджувати, що економічно обґрунтований тариф на метро сьогодні - 2,52 грн. Саме такою повинна бути ціна. А ми отримуємо реально 1,37 грн. з кожного пасажира, перевозячи 1,4 млн. пасажирів на день, серед яких 300 тисяч пільговиків. За пільговиків нам уряд повинен платити 260 млн. грн. на рік, а фактично виплачує 22,5 млн. грн. Компенсація за різницю в тарифах взагалі не закладена. В результаті у нас суцільні збитки", - сказав він.

Варто зазначити, що ціни на проїзд в київському метро набагато нижчі, ніж у підземках інших країн. Якщо у нас жетончик коштує 1,70 грн., то, наприклад, у Парижі на наші гроші - 15 грн. У Нью-Йорку - 18 грн., Стокгольмі - 20 грн., Берліні - 21 грн. Жетончик московського метрополітену потягне на 5,36 грн. Щоправда, в інших метрополітенах ціна зменшується практично вдвічі, якщо купувати квиток на 5 і більше поїздок.

ТСН