«Укрпошта» 24 серпня відпочиватиме

Українське держпідприємство поштового зв`язку «Укрпошта» не працюватиме 24 серпня, а 23 і 25 серпня працюватиме у звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Як зазначили в повідомленні, з метою повного і якісного задоволення потреб користувачів послугами поштового зв`язку напередодні й у період святкування Дня Незалежності виробничі підрозділи «Укрпошти» працюватимуть 23 і 25 серпня у звичайному режиму, 24 серпня – вихідний день.

За необхідності можливе встановлення іншого режиму роботи за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.