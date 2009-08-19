«Укрпошта» 24 серпня відпочиватиме
10:41, 19 серпня 2009Права споживачів
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23 і 25 серпня – працюватиме
Українське держпідприємство поштового зв`язку «Укрпошта» не працюватиме 24 серпня, а 23 і 25 серпня працюватиме у звичайному режимі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.
Як зазначили в повідомленні, з метою повного і якісного задоволення потреб користувачів послугами поштового зв`язку напередодні й у період святкування Дня Незалежності виробничі підрозділи «Укрпошти» працюватимуть 23 і 25 серпня у звичайному режиму, 24 серпня – вихідний день.
За необхідності можливе встановлення іншого режиму роботи за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
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