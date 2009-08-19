Ціни на чай досягли історичного максимуму

Історичного максимуму досягли ціни на чай на світовому ринку, через засуху в найбільших країнах виробниках: Кенії, Шрі-ланці та Індії.

Під час торгів на найбільшому світовому майданчику з гуртового продажу чаю - в кенійському порту Момбаса - за кілограм кращого чорного чаю категорії ВР1 дають 3,7 долара.

Зростання ціни з 1 січня нинішнього року склало вже 25%. Для порівняння, в 2001 році ринкова ціна кілограма чаю сорту ВР1 складала 1,75 долара.

ВВС