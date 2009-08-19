Сьогодні відкрився Сорочинський ярмарок

Національний Сорочинський ярмарок відбудеться в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області з 19 по 23 серпня 2009 року. Сьогодні відкриття.

Офіційне відкриття 19 серпня об 11 00. Генеральний розпорядник ТОВ «Сорочинський ярмарок».

Цьогорічний Національний Сорочинський ярмарок буде проходити під знаком святкування 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя, що є визначною подією не лише для Полтавщини, чи України, але й для всієї світової спільноти.

У культурно-мистецькій програмі братимуть участь не лише професійні виконавці, але й понад 60 самодіяльних колективів ( в тому числі 10 дитячих) з усіх областей України та інших країн. Так, з Російської Федерації, з Сахаліну, приїздять два колективи, один з Азейбаджану, п’ять з Латвії. Вони демонструватимуть своє мистецтво в рамках Фестивалю народної творчості на Національному Сорочинському ярмарку. 20 серпня виступатиме Кузьма «Скрябін», 21 серпня яскраве свято «Ярмаркових вечорниць» подарує Михайло Поплавський і його команда, 22 серпня співатиме переможниця Євробачення-2004 Руслана, а 23 серпня, під час урочистого закриття ярмарку, о 12 годині, - гурт «ТІК».

В гостях Ярмарку – 2009 очікуються також делегації з різних країн світу. Безпосередньо на ярмарку свої експозиції розміщують Грузія, Азербайджан, Угорщина, Узбекистан. Поціновувачі тонкого смаку зможуть покуштувати та придбати грузинські, азербайджанські вина та коньяки, незрівнянне угорське токайське, різноманітні східні прянощі та солодощі, посмакувати стравами народів світу .

Судячи з переліку цьогорічних учасників, на ярмарку можна буде придбати все, що душа забажає: від високоякісних продуктів харчування, одягу, взуття, прикрас, товарів побутової хімії та першої необхідності до складної побутової, навіть важкої техніки. Як завжди порадують вироби народних майстрів, що представлятимуть всі галузі декоративно-прикладного мистецтва.

Національний Сорочинський ярмарок все більше завойовує міжнародне визнання. В 2008 році захід запропонований Україною для внесення в Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства під егідою ЮНЕСКО.

Як повідомляв УНІАН, у найближчих планах ТОВ «Сорочинський ярмарок» є проведення 18-20 вересня однойменного заходу в Москві. До складу делегації буде включено колектив-переможець Фестивалю народної творчості на Національному Сорочинському ярмарку, а кращі підприємства Полтавщини і України будуть представлені на «Ярмарці ділових пропозицій».

Офіційним спонсором Національного Сорочинського ярмарку-2009 є компанія «Оболонь».