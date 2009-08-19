У Держкомземі працюватиме телефонна лінія із земельних питань
17:43, 19 серпня 2009Права споживачів
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У Державному комітеті України із земельних ресурсів щоп`ятниці працюватиме пряма телефонна лінія з проблемних питань у сфері земельних відносин.
Про це УНІАН повідомили у Держкомземі.
На безкоштовні дзвінки за телефоном 8 800 500 83 20 відповідатимуть керівники комітету.
У Держкомземі відзначили, що за наслідками роботи лінії оперативно вживатимуться заходи з усунення перешкод у реалізації прав та інтересів громадян.
21 серпня відповідати на дзвінки населення буде заступник голови Держкомзему Віктор ПЕТРУК.
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