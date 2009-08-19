У Держкомземі працюватиме телефонна лінія із земельних питань

У Державному комітеті України із земельних ресурсів щоп`ятниці працюватиме пряма телефонна лінія з проблемних питань у сфері земельних відносин.

Про це УНІАН повідомили у Держкомземі.

На безкоштовні дзвінки за телефоном 8 800 500 83 20 відповідатимуть керівники комітету.

У Держкомземі відзначили, що за наслідками роботи лінії оперативно вживатимуться заходи з усунення перешкод у реалізації прав та інтересів громадян.

21 серпня відповідати на дзвінки населення буде заступник голови Держкомзему Віктор ПЕТРУК.