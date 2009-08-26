«Київхліб» планує на 5% підняти ціни на масові сорти хліба

Один з найбільших виробників хліба та хлібобулочних виробів у Києві - компанія "Київхліб" - планує підвищити на 5% ціни на масові сорти хліба з 31 серпня цього року. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що з 31 серпня планують 5% підвищення цін на масові сорти хліба всіма підприємствами компанії.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київхліб" створене на базі державного підприємства "Київхліб" в 1996 р. До складу підприємства входять 17 хлібопекарських підприємств (дев`ять в м. Київ і вісім - в Київській обл.), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри та "Київхлібпостач".

Потужність "Київхліба" складає більше 1,7 тис. тонн в добу хлібобулочних і 12,6 тис. тонн в рік кондитерських виробів, а асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 кондитерських виробів.

23,956% акцій ОАО "Київхліб" належить ЗАТ "Фінінвестгруп" (Київ), 17,2% - ЗАТ "Хліб Києва" (Київ), 24,227% - ТОВ "Гарон" (Київ), 11,122% - ТОВ "Промінвест-технологія" (Київ), 16,748% - фізособі Віталію ЕФРОСИНІНУ.