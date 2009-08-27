Вчені розробили термокухлик для підтримки ідеальної температури напою

Вчені з Інституту будівельної фізики імені Фраунхофера (Німеччина) розробили термокухлик для гарячих напоїв, наприклад, чаю та кави, який дозволяє зберегти ідеальну температуру.

У своїй розробці Клаус СЕДЛБАУЕР та його колега Герберт ЗІННЕСБІХЕР використовували матеріали з легким переходом з однієї фази в іншу, які зазвичай застосовують в будівництві для того, щоб підтримувати комфортну температуру в приміщеннях у літній час.

Ці матеріали дозволяють накопичувати тепло від сонця і віддають його після того, як сонце заходить. За словами розробників, завдяки цьому високотехнологічному кухлику, ідеальна температура напоїв підтримується протягом півгодини. Матеріал, з якого зроблений термокухлик, спочатку накопичує тепло від гарячого напою, а під час його охолодження починає це тепло віддавати.

Зараз винахідники вже ведуть переговори з різними компаніями про масове виробництво диво-кухликів.

“Хрещатик”