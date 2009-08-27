Столичний фунікулер закриють на плановий ремонт

Для виконання щорічних регламентних та ремонтних робіт на фунікулері припинять його рух з 1 вересня до 1 жовтня цього року. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Згідно з розпорядженням КМДА, виконає всі необхідні роботи комунальне підприємство «Київпастранс».

Як повідомили у підприємстві, регламентні та ремонтні роботи виконують кожного року. Під час робіт фахівці «Київпастрансу» оглядають деталі фунікулера, усувають виявлені недоліки, за необхідності виконують дрібний ремонт деталей тощо.

Після перевірки стану фунікулера відповідні дозволи на його подальшу експлуатацію надає Державний комітет України по нагляду за охороною праці.