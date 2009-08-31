В Умані відкрили автокінотеатр під відкритим небом

В місті Умань відкрили перший в Черкаській області автокінотеатр під відкритим небом.

Автокінотеатр відкрили на уманському пустирі за містом, обгородивши територію. На один кіносеанс може потрапити 40 автомашин. Кіно демонструють на великому екрані - 6 метрів на 10, звук налаштовують через ФМ-радіоприймач автомобілів.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор автокінотеатру Володимир КОЖУХІВСЬКИЙ, в Умані для молоді мало розваг, а у багатьох є власні авто. Так і виникла ідея облаштувати автокінотеатр. Основні глядачі - молодь до 35 років Повнопривідні авто та мінівени ставлять позаду або на крайніх місцях ряду, щоб не заважали. Перед переглядом водіїв просять вимкнути фари та габаритні вогні. Під час сеансу можна викликати офіціанта, увімкнувши аварійні сигнальних вогні.

В автокінотеатрі планують проводити тематичні ночі кіно. Він працює щодня. Вартість квитка - 25 гривень з автомобіля.