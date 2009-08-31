У Вінниці водопровідна вода якісніша, ніж у міських криницях

У Вінниці водопровідна вода має значно кращу якість, аніж вода у міських криницях.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднила міська санітарно-епідеміологічної станція.

Заступник головного державного санітарного лікаря Вінниці Олександр МЕЛЬНИК зазначив, що на сьогоднішній день населення Вінниці забезпечено питною водою гарантованої якості та необхідної кількості.

«У 2009 році відхилень якості питної води за бактеріологічними та хімічними показниками зареєстровано не було», - зазначив він.

О.МЕЛЬНИК розповів, що на "Вінницяводоканалі" очистка резервуарів чистої води проводиться щорічно згідно з графіком, узгодженим з міською СЕС, а контроль за якістю води в мережах водогону міста здійснюється відомчою лабораторією "Вінницяводоканалу" та лабораторіями міської СЕС.

Фахівці міської санепідемстанції здійснюють постійний контроль за якістю питної води в криницях громадського користування. Так, в 1-му півріччі цього року для бактеріологічного аналізу було відібрано 355 проб, з них 165 не відповідали санітарним вимогам (46%), в 2008 р. - 43%. Для хімічних досліджень було відібрано 335 проб, з яких 111 (33%) не відповідали санітарним вимогам, в 2008 р. - 26,9%. Через це у цьому році винесли 76 постанов про тимчасову заборону експлуатації криниць для здійснення очистки та дезінфекції.